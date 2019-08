Rendez-vous à la Journée Récréative de Villèle le 11 août !

Préparez vous à vivre une journée animée si vous habitez à Villèle ou si vous comptez y faire un tour ce dimanche 11 août !



Si vous êtes dans les parages, pensez faire un crochet à la Journée Récréative qui se déroulera au stade Maurice Blucker à partir de 9h ce dimanche 11 août 2019.



À l’initiative du sporting Club de Villèle et de la commune de Saint-Paul, cette journée a pour but de récolter des fonds qui aideront à financer le voyage des U11 pour une rencontre sportive à l’île Maurice.



Au programme de cette manifestation : de la pêche à la ligne pour les marmailles, un spectacle de moringue à partir de 15h, des structures gonflables et un tournoi de football U11 de 9h30 à 12h. Il y aura également de l’animation avec des concerts ! Les artistes Indiren M-V & et ses amis, DJ Alpha, Joel & Claudia Lamonge du groupe mars tou sel et Abdoul seront présents !



Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le 0693 10 31 96.