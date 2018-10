Rendez-vous à la 3ème édition du Forum des Initiatives locales

Venez découvrir le savoir-faire des associations saint-pauloises ce samedi 3 novembre 2018 !



De 9h à 18h30, retrouvez toutes les associations et acteurs économiques du territoire sur la place du débarcadère à Saint-Paul et découvrez leur talent.



Cette année, le FIL (Forum des Initiatives Locales) est placé sous le signe du coco. Il sera représenté sous toutes ses formes : tisanes péi, tressage, bijoux, ustensiles, économie sociale et solidaire, dégustation, case en tressage coco, accessoires… Bref, le coco dans tous ses états ! En marge, le public pourra découvrir les objets artisanaux, pratiquer une ou plusieurs activités sportives telles que le badminton, le Dodge Ball ou encore le très en vogue Tchoukball…



Organisé par la ville de Saint-Paul en partenariat avec les habitants et les associations du territoire, le Forum des Initiatives Locales émane de la volonté de la ville de Saint-Paul et de ses partenaires afin de soutenir le développement économique des quartiers.



Cette 3ème édition du Forum des Initiatives locales a pour objectif de réveiller les consciences et de mettre sous les feux des projecteurs les métiers « lontan ».