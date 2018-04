Rendez-vous à La Grande Journée du Territoire 2018

Le programme de la Grande Journée du Territoire

Rendre plus accessible l’accès aux consultations

Améliorer les délais de paiement et moyens de trésorerie

Simplifier les documents administratifs, accompagner les entreprises dans leur démarche de candidature ou d’insertion et « sourcer » au mieux le tissu économique local

Apport de la Loi sur l’égalité réelle pour nos PME locales

Espaces : CINOR • TCO • RÉGION • DÉPARTEMENT • SODIAC

Espaces : CCIR & CMA • MDEN • PÔLE EMPLOI

Espaces villes : Saint-Denis • Le Port • Saint-Paul • La Possession • Trois-Bassins

+d’infos et Inscriptions : achat.marche@cinor.org ou au 0262 92 34 27

Cette journée sera pour vous l’occasion pour les entreprises d’échanger avec les collectivités autour de thèmes tels que la programmation des marchés et les pratiques relatives à la commande publique. C’est un moment de rencontres privilégiées entre acheteurs publics ou semi-publics, organisations professionnelles et entreprises pour répondre aux attentes des TPE/PME locales en termes de meilleur accès à la commande publique et prendre connaissance du programme d’activités 2018 en matière de marchés de travaux, services et fournitures.09H00 / 09H30 : ACCUEIL des participants / petit déjeuner09H30 / 11H00 : Table ronde sur les « leviers d’une stratégie SBA réussie pour répondre aux attentes de nos entreprises locales »Témoignages d’élus, représentants des TPE/PME, partenaires institutionnels et chefs d’entreprises sur leur perception du SBA local : Clip vidéo.Débats/échanges avec les intervenants sur les thèmes suivants :11H00 / 11H30 : Dématérialisation des marchés publics : Présentation & Échanges11H30 / 11H55 : Intervention d’un représentant de Breizh SBA en Région Bretagne > Synergies et collaboration entre les SBA de Bretagne et de La Réunion12H00 / 13H30 : COQUETELE déjeûnatoire13H30 / 14H30 : LES ATELIERS dont échanges avec les participants13h30 – 14h00 – Atelier 1 : Le Règlement amiable des litiges (CMAR – Conseil de médiation et d’arbitrage de La Réunion)14h00 – 14h30 – Atelier 2 : Moyen de financement et ressources de trésorerie proposées pour les entreprises (l’AFD – l’Agence Française de Développement)13H30 / 16H30 : RENCONTRES ENTRE ACHETEURS, PARTENAIRES ET ENTREPRISESProgramme marchés 2018, plateformes de dématérialisation, points de contacts…ESPACES DE RENCONTRE ENTRE ACHETEURS ET ENTREPRISESESPACES « ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET ACHETEURS PUBLICS »ESPACES SBA : DEVENIR UN ADHERENT DU SBA