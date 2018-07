Rendez-vous à Expobat pour la finale de la Coupe du Monde

On y est ! C’est la finale de la Coupe du Monde de Football ! Les Bleus affronteront ce dimanche 15 juillet à 19h, les fins tacticiens Croates. Il ne tient qu’à cette équipe de reproduire l’exploit d’il y a 20 ans.



Pour l’occasion, cette rencontre sera retransmise en direct, sur écran géant au Parc Expobat, qui accueille d’ores et déjà les Fêtes de Saint-Paul qui se termineront le 15 juillet. La finale sera suivie d’un concert : une soirée seggae avec Ras Natty Baby, Ti Fock, Billy Nous Racine, Progression et Daoud. Le Parc Expobat ouvrira ses portes à 14h ce dimanche, l’entrée est à 3 euros (gratuite pour les enfants de moins de 7 ans).



Vidéo réalisée par : @fromthesky974 et @vwcoachpro