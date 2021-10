Rendez-Vous NatureS 2021 : du 9 au 24 octobre (17è édition)

Réservation par téléphone au 0262 97 59 59

Pass sanitaire obligatoire

17ème édition : Rendez-Vous NatureSVisites gratuites sur toute l'île !Horaires de la plateforme téléphonique de réservation :du lundi au vendredi de 7h30 à 18hle samedi de 8h à 18hTerritoire d’exception reconnu et réputé au niveau mondial pour sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages remarquables, La Réunion offre aux Réunionnais et aux touristes une expérience inédite au cœur d’une île intense.C’est ce patrimoine naturel, à la biodiversité unique au monde, que le Département de La Réunion vous invite à découvrir à l’occasion de la 17e édition des Week-ends Natures, qui se dénomme désormais, Les Rendez-Vous NatureS.Placé sous la thématique de l’année internationale de l’économie créative au service du développement durable, ce rendez-vous avec la nature est également marqué par la célébration des 30 ans de mise en œuvre de la politique des Espaces Naturels par le Département.Du 9 au 24 octobre 2021, profitez des vacances, pour vous immerger au cœur des plus beaux sites de l’île ! Ce sont près de 180 visites guidées et animations pédagogiques gratuites qui vous permettront de voyager au cœur d’un patrimoine naturel et des paysages spectaculaires !