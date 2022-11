A la Une . Rencontres territoriales de la protection de l'enfance : Deux jours pour réfléchir à l'accompagnement des mineurs

Avec le ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco, en visioconférence, ces deux jours de séminaire doivent permettre de réfléchir à la problématique de l'accompagnement des jeunes avec les particularités des territoires ultramarins. Par La rédaction - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 15:09





Comment mettre en place des meilleures politiques publiques pour les jeunes ultramarins ? Voilà le fil conducteur de ces deux jours de discussions à l'occasion des Rencontres territoriales de la protection de l'enfance. Après une édition 2021 à distance pour cause de pandémie, elles sont cette année organisée au campus du Moufia. Rassemblant de nombreux acteurs, elles ont pour but de confronter les différentes politiques et actions menées à l'échelle de tout l'Outre-mer. Ouvertes ce mercredi par Cyrille Melchior, président du Département, et avec le ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco, les discussions vont notamment porter sur la question de la scolarisation des jeunes en situation irrégulières ou encore la prise en charge de la dimension culturelle, avec notamment la diversité linguistique, pour mieux prendre en charge les enfants.