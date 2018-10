Rencontres sécurité: Les Réunionnais en immersion au coeur des métiers des forces de l'ordre

Hier se sont déroulées les rencontres de la sécurité dans le Sud de l'île. Les communes de Saint-Benoît, Saint-Pierre ou encore Le Tampon ont été rythmées par des simulations d'interventions musclées.



Il s'agit de la sixième action de ce type au niveau national. Elle a pour but de sensibiliser la population aux métiers de policiers et de gendarmes, afin que les gens comprennent mieux leur réalité et se sentent ainsi plus concernés.



Ce samedi, les passants et curieux ont notamment pu assister à une simulation de prise d'otage par le GIGN, dont les équipes ont maîtrisé des voleurs qui tentaient de s'échapper sur un bateau.



Un radeau de survie de la SNSM avait précédemment été déployé suite à un (faux) crash d'avion. Et le PGHM a à son tour fait une démonstration d'hélitreuillage en public.



Armes à la main, coups de feu ou encore chiens de la brigade cynophile: tout était réuni pour rendre les situations plus vraies que nature.



De nombreux stands d'informations avaient été mis en place tout au long de la journée pour répondre aux questions des visiteurs, mais aussi pour avertir des comportements à risques, comme sur internet par exemple.



Certains ont même pu s'essayer à porter des lunettes simulant un taux d'alcoolémie très élevé.