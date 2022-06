Madame Camille Dagorne, sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse représentera Monsieur Jacques Billant, préfet de La Réunion le jeudi 30 juin 2022 de 18h30 à 21h au Village By CA, aux Rencontres Régionales des entreprises « Engagées pour l’Égalité des Chances » organisées par NQT. Cette action est organisée en partenariat avec le Crédit Agricole Réunion et Prudence Créole, en présence de Madame Linda Sagodira, directrice nationale du réseau NQT.



Les professionnels engagés dans le mentorat ; ou désireux de rejoindre le dispositif NQT (« Nos Quartiers ont du Talent ») ; ainsi que les entreprises signataires du PAQTE (Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises) se rassemblent pour partager et échanger sur l’insertion durable des jeunes.



Un bilan de l’action et de l’actualité de NQT, au national et à La Réunion sera dressé. Puis, le PAQTE, signé le 3 mai 2022 en préfecture pour favoriser l’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sera présenté, en présence d’entreprises partenaires (notamment le Crédit Agricole Réunion, le Groupe Excellence, EDF, Orange, Royal Bourbon, la Sodiparc, le Club des entreprises bénédictines).



La sous-préfète participera ensuite à une table ronde avec des jeunes diplômés, des alumni et des mentors dans le but d’échanger sur les apports du parrainage.



En outre, deux conventions de partenariat seront signées par NQT avec Pôle emploi Réunion et le Medef Réunion.



Enfin, le Trophée du « Mentor régional » sera remis au Crédit Agricole Réunion, ainsi que le Diplôme « Engagement NQT » aux deux entreprises co-organisatrices de cette séquence.



Pour clôturer l’événement, un moment convivial d’échange autour d’un cocktail sera proposé aux participants, acteurs du service public de l’insertion et de l’emploi à La Réunion.



Pour rappel : NQT est un dispositif visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de milieux modestes ou résidant dans des territoires prioritaires. Pour cela, NQT s’appuie sur un système de parrainage entre des jeunes diplômés, Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans et des cadres, assimilés ou même dirigeants d’entreprises expérimentés en activité.



NQT, en chiffres, c’est : une prise en charge de 9 500 jeunes chaque année dans toute la France (150 nouveaux à La Réunion), 75 salariés et de nombreux partenariats avec des PME, ETI et grands groupes. Depuis sa création en 2006 (2013 à La Réunion), le rôle important que joue NQT dans l’insertion professionnelle en milieu modeste ou territoires prioritaires se traduit par plus de 55 000 jeunes (plus de 800 à La Réunion) qui ont bénéficié de l’expertise de plus de 13 000 mentors (145 à La Réunion), cadres ou dirigeants dans 750 entreprises et collectivités partenaires (40 à La Réunion). Au final à La Réunion, le bilan 2021 se traduit par 110 sorties positives sur 242 jeunes accompagnés (dont 58 QPV) avec 58 CDI et CDD, 14 contrats d’alternance, 19 retours en formation qualifiante et 9 créations d’activité.