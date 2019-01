Rencontres et échanges entre générations

Les actions pour favoriser le rapprochement et les échanges entre les aînés et les enfants se multiplient à Saint-Paul. À l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et en collaboration avec la cellule des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), de nombreuses rencontres sont programmées durant ces vacances de janvier 2019.4 sites sont retenus à la demande des clubs de personnes âgées : centre mixte du Ruisseau, écoles primaires Eugène-Dayot Jean-Monet et du Guillaume. Pour alimenter les échanges entre le public Séniors/Enfants, l’association Tacite Conte propose des zistoirs « Ti zan gran Diab » ou « kosa in shoz » avec en exposition des objets lontan.Les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Mont Roquefeuil, de Gabriel-Martin, des Alizés à la Saline-les-Bains participent également à ces manifestations. Afin de rompre leur isolement, les Personnes Âgées Isolées (PAI) y sont aussi associées.