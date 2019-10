Société Rencontres de la sécurité: Plusieurs actions menées sur l'île Les rencontres de la sécurité ont lieu du mercredi 9 au samedi 12 octobre 2019 à La Réunion et dans toute la France.

Depuis 2013, ceux qui veillent sur la sécurité des Français leur donnent rendez-vous lors de ces rencontres de la sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière, agents des services de l’État et militaires vont au-devant du plus grand nombre pour mettre en lumière leur action au quotidien. Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur engagement de tous les jours.





Retrouvez le programme des rencontres de la sécurité à La Réunion sur

Mercredi 9 octobre 2019 Visite du centre pénitencier du Port : 24 étudiants de la terminale "Métiers de la sécurité" du lycée professionnel Léon de Lepervanche au Port rencontrent les agents de l’administration pénitentiaire Visite du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) en lien avec le rectorat. Les élèves de seconde "Métiers de la sécurité" du lycée professionnel Léon de Lepervanche rencontrent les professionnels des secours en mer Conférence de presse de lancement des rencontres de la sécurité et présentation des chiffres de la délinquance – 16h, hôtel de la préfecture Jeudi 10 octobre 2019 Rencontres de la sécurité avec des élèves du lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît - avec la gendarmerie nationale, l’administration pénitentiaire et l’association AFECT, en présence de la sous-préfète de Saint-Benoît. Stand de l’escadron départemental de la sécurité routière (gendarmerie), stand du groupe violences intra-familiales de la gendarmerie, stand de l’association de lutte contre les violences faites aux femmes AFECT, stand de l’administration pénitentiaire.



Rencontres de la sécurité avec des lycéens du lycée professionnel Lepervanche au Port avec la Police nationale Stand de la police scientifique (scène de crime, traces papillaires) ; stand sur la prévention-addiction, stand cybercriminalité, stand sécurité routière (moyens de contrôle, éthylotests), stand forum des métiers (présentation des carrières, opportunités de métiers).



Visite du centre d’incendie et de secours – Saint-Benoît



Visite du centre pénitencier du Port : 24 étudiants de la terminale « métiers de la sécurité" du Lycée professionnel Léon de Lepervanche au Port rencontrent les agents de l’administration pénitentiaire



Action sécurité routière "Ensemble sur la bonne route" à Sainte-Marie en présence de la directrice de cabinet du préfet de La Réunion Interventions : atelier voiture tonneau, atelier pédagogique alcool, atelier simulateur 2 roues motrices, atelier « alcool et lunettes alcoolémie », atelier test au choc, expositions et projection de films …



Sensibilisation des élèves de l’école de Bourg-Murat à la préservation de la forêt, de la biodiversité et aux risques incendies avec l’office national des forêts Vendredi 11 octobre 2019 Conférence de presse sur le dispositif de lutte contre les feux d’espaces naturels à La Réunion avec l’État-major de zone - protection civile océan Indien (EMZPCOI) et la mission d’appui de la sécurité civile (MASC FDF), le service départemental d’incendie et de secours (SDIS974), l’office national de la forêt (ONF), le parc naturel de La Réunion et les pilotes du DASH > 11h – Aéroport de Pierrefonds



Visite du centre d’incendie et de secours (CIS) du Port avec les élèves du lycée professionnel Léon de Lepervanche



Visite du centre pénitencier de Domenjod : les étudiants de l’Université de Saint-Denis, classe préparatoire administratifs, rencontrent les agents de l’administration pénitentiaire



Cérémonie de remise de médailles de la sécurité intérieure et des médailles pour actes de courage et de dévouement > public concerné sur invitation Samedi 12 octobre 2019 – ouvert à tous

"Village sécurité" de Saint-Denis, au Barachois de 10h – 17h

5 stands de la Police nationale (DDSP, DDPAF et DTRFPN) : police scientifique ; prévention addiction ; cybercriminalité ; sécurité routière ; recrutement et formation



Stand sur les nouveaux animaux de compagnie - conduite à tenir et méthodes de capture, stand sur la sensibilisation aux accidents domestiques (SDIS974)



Stand "Paré pas Paré" sur les risques naturels (PIROI)



Stand sur la réduction du risque au quotidien, stand de recrutement (Croix Rouge)



Stand d’information et de recrutement (administration pénitentiaire)



Stand d’initiation aux gestes qui sauvent (Croix blanche)



Stand d’initiation aux gestes qui sauvent (ADPC)

Des animations sur le "village sécurité" de Saint-Denis :

10h ouverture des villages de stands

10h30 exercice secours routière : libération d’une victime (SDIS)

12h30 exercice d’intervention des motards de la Formation motocycliste urbaine départementale (Police nationale)

13h30 contrôle, fouille et exercice d’attaque avec les chiens de la brigade canine (Police nationale)

14h simulation d’une intervention en cas d’attaque d’un convoi de transports de fonds (RAID)

15h exercice de simulation d’un incendie et extinction par des jeunes sapeurs-pompiers (SDIS) "Village sécurité" de Sainte-Suzanne, centre commercial Carrefour de 10h – 17h 4 stands de la Gendarmerie nationale : exposition des moyens de l’escadron départemental de la sécurité routière (EDSR) en matière de lutte contre l’insécurité routière ; cellule de recrutement ; équipe cynophile ; brigade de prévention délinquance jeunesse (BPDJ)



Stands du SDIS : initiation aux gestes qui sauvent ; présentation de l’engin incendie "fourgon pompe tonne léger"



Stand de sensibilisation aux gestes qui sauvent (ADPC)



Stand de sensibilisation au risque cyclonique (Météo France)



Camion de recrutement et d’information du régiment de service militaire adapté – La Réunion (RSMAR) et des volontaires en service civique



Stand d’information et de recrutement (administration pénitentiaire)



Stand de l’association de lutte contre les violences faites aux femmes AFECT Des animations sur le "village sécurité" de Saint-Suzanne :

10h00 ouverture des villages de stands

10h00 à 17h00 en continu : 3 ateliers sécurité routière (test au choc, circuit alcoolémie, voiture tonneau)

16h30 exercice de l’antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN) en réponse à une attaque terroriste

À La Réunion, plus d'une quinzaine d'évènements seront déclinés dans les quatre arrondissements en direction des élèves et étudiants, des usagers de la route ou du grand public au cours de la semaine. Enfin, samedi 12 octobre 2019 de 10h à 17h, deux "villages sécurité" permettront aux Réunionnais de rencontrer les professionnels et volontaires au Barachois à Saint-Denis et sur le parking du centre commercial Carrefour à Sainte-Suzanne.Retrouvez le programme des rencontres de la sécurité à La Réunion sur www.reunion.gouv.fr.







