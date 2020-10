Société Rencontres de la sécurité : 4 jours pour découvrir ces métiers qui sauvent des vies

Les Rencontres de la sécurité se tiennent du mercredi 7 au samedi 10 octobre à La Réunion et dans toute la France. Pour la 8e édition de cet évènement, le public pourra rencontrer les acteurs qui veillent sur sa sécurité au quotidien : policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, membres de la Croix-Rouge française ou encore personnels de la sécurité civile. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 07:16 | Lu 569 fois





C’est donc pour présenter ces métiers de la sécurité que la préfecture de La Réunion organise "les rencontres de la sécurité" du 7 au 10 octobre. Durant 4 jours, les hommes et les femmes qui se sont engagés pour le bien de tous vont présenter leurs rôles et leurs missions. Au total, une quinzaine d'évènements sont organisés à destination de différents publics. Des ateliers et démonstrations sont organisés dans toute l’île. Deux villages de la sécurité ont été installés à Saint-Pierre et Saint-Joseph.



Programme de l’évènement :

Mercredi 7 octobre



8h00-14h30 Visite du Centre de stockage POLMAR

Présentation du matériel de lutte contre les pollutions marines

Ouvert aux scolaires

Lieu : Port Ouest



9h30-11h30 Intervention de la Gendarmerie nationale sur le thème du « conseil des pairs »

En présence de Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre

Lieu : Lycée Roches Maigres- Saint-Louis



10h Visite du Centre Pénitentiaire

Classe de terminale du CAP Agent de sécurité du Lycée Amiral Lacaze de Saint-Denis



10-12h Intervention de la Gendarmerie nationale sur le parcours judiciaire et la justice des mineurs

Lieu : Atelier Relais de Plateau Caillou



13h30 Formation aux gestes qui sauvent

Ouvert aux scolaires

En présence de Camille GOYET, directrice de cabinet du préfet

Lieu : Gymnase Gaston Dumesnil, rue Youri Gargarine - La Possession



13h30 - 16h Intervention de la Police Nationale lors d’un « Atelier engagement dan out kartié » avec la direction de l’insertion de la mairie de Saint-Denis

Ouvert aux scolaires

Lieu : Mairie de Saint-Denis





Jeudi 8 octobre



8h45 – 11h00 Intervention de la Gendarmerie nationale sur le thème de la justice des mineurs, des violences et du harcèlement

Lieu : Classes de CM2- Ecole primaire Barquisseau- Saint-Louis



8h30 – 12h30 Présentation des métiers et concours de la police nationale

Lieu : Lycée Sarda Garriga- Saint André



9h00-12h00 Intervention sur la sécurité maritime (CROSS, POLMAR, SNSM, EMSA)

Ouvert au public et aux scolaires

Lieu : Collège Albert Lougnon – Le Guillaume – Saint Paul



9h30 Présentation des actions de lutte contre les risques naturels

Présentation de la restauration de terrains en Montagne (RTM), filets, ouvrages de corrections torrentielles,

études en cours par l’ONF

Ouvert au public et aux scolaires

Lieu : Col des bœufs



10h Visite du Centre de détention

Classe 1ère BAC PRO Métiers de la sécurité – Lycée Léon de Lepervanche



10h-11h Intervention de la Gendarmerie nationale sur les conduites addictives et les drogues

Lieu : Lycée Roland Garros- Le Tampon



13h30-14h30 Intervention de la Gendarmerie nationale sur le thème de la justice des mineurs, des violences et du harcèlement

Lieu : Classes de CM2- Ecole primaire Charles Isautier- Le Tampon



13h30-14h30 Présentation du parcours judiciaire par la Gendarmerie nationale

Lieu : Classe relais collège Lafosse- Saint-Louis



14h30 Remise des médailles de la sécurité intérieure et médailles pour acte de courage et de dévouement

En présence de Jacques BILLANT, préfet de La Réunion

Lieu : Hôtel de préfecture





Vendredi 9 octobre



9h-11h30 Intervention de la Police nationale sur la prévention des addictions

En présence de Camille GOYET, directrice de cabinet du préfet

Lieu : Collège des deux canons- Saint-Denis



8h30 – 12h30 Présentation des métiers et concours de la police nationale

Lieu : Collège des deux canons- Saint-Denis



11h00 Intervention de la Gendarmerie nationale sur le thème des élèves pairs

Lieu : Lycée Roland Garros- Le Tampon



13h00-18h00 Visite du patrouilleur des affaires maritimes Osiris II

Ouvert au public sur inscription

Lieu : Darse de pêche hauturière – Port Ouest





Samedi 10 octobre

Village Sécurité Saint Joseph

Lieu : Centre commercial « Les terrass »- 1 chemin Mallet, Saint Joseph



Stands ouverts toute la journée (8h30-17h) :



• Préfecture de La Réunion/Sécurité routière/ Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Saint-Joseph

Ateliers pédagogiques sur la consommation d’alcool et stupéfiants au volant

Présentation des missions des intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)



• Gendarmerie nationale

Centre de recrutement concours et sélection (CRCS)

Stand avec un binôme motocycliste qui présentera son matériel

Brigade de prévention de la délinquance juvénile Gendarmerie nationale

Référent sûreté



• Météo France

Stand exposition sur les cyclones



• SDIS 974

Exposition des engins de lutte contre l’incendie et des possibilités d’engagement



Démonstrations :



• toute la journée : Mise en place d’une scène de crime et explications de la Cellule d’Identification

Criminelle de la Gendarmerie nationale

• 10h : Démonstration secours routier par le SDIS 974



En présence de Jacques BILLANT, préfet de La Réunion



• 15h : Simulation d’une prise d’otage

Filature depuis l’hélicoptère, aéro-cordage d’un binôme d’observateurs sur le toit du magasin, interpellation

par le GIGN



• 15h30 : Opération de secours du peloton de Gendarmerie de Haute Montagne

Démonstration dynamique d’extraction d’une victime par hélitreuillage



• 16h30 : Démonstration de maître de chien

Maîtrise d’un individu armé d’un bâton S’il y a bien une leçon à retenir de l’année 2020, c’est qu’une société ne peut survivre sans sécurité pour tous. Si la crise sanitaire a clairement élargi la liste de ces "héros du quotidien" indispensables, il en reste dont les fonctions sont impérieuses, même en temps normal.C’est donc pour présenter ces métiers de la sécurité que la préfecture de La Réunion organise "les rencontres de la sécurité" du 7 au 10 octobre. Durant 4 jours, les hommes et les femmes qui se sont engagés pour le bien de tous vont présenter leurs rôles et leurs missions. Au total, une quinzaine d'évènements sont organisés à destination de différents publics. Des ateliers et démonstrations sont organisés dans toute l’île. Deux villages de la sécurité ont été installés à Saint-Pierre et Saint-Joseph.Présentation du matériel de lutte contre les pollutions marinesOuvert aux scolairesPort OuestEn présence de Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-PierreLycée Roches Maigres- Saint-LouisClasse de terminale du CAP Agent de sécurité du Lycée Amiral Lacaze de Saint-DenisAtelier Relais de Plateau CaillouOuvert aux scolairesEn présence de Camille GOYET, directrice de cabinet du préfetGymnase Gaston Dumesnil, rue Youri Gargarine - La PossessionOuvert aux scolairesMairie de Saint-DenisClasses de CM2- Ecole primaire Barquisseau- Saint-LouisLycée Sarda Garriga- Saint AndréOuvert au public et aux scolairesCollège Albert Lougnon – Le Guillaume – Saint PaulPrésentation de la restauration de terrains en Montagne (RTM), filets, ouvrages de corrections torrentielles,études en cours par l’ONFOuvert au public et aux scolairesCol des bœufsClasse 1ère BAC PRO Métiers de la sécurité – Lycée Léon de LepervancheLycée Roland Garros- Le TamponClasses de CM2- Ecole primaire Charles Isautier- Le TamponClasse relais collège Lafosse- Saint-LouisEn présence de Jacques BILLANT, préfet de La RéunionHôtel de préfectureEn présence de Camille GOYET, directrice de cabinet du préfetCollège des deux canons- Saint-DenisCollège des deux canons- Saint-DenisLycée Roland Garros- Le TamponOuvert au public sur inscriptionDarse de pêche hauturière – Port OuestCentre commercial « Les terrass »- 1 chemin Mallet, Saint JosephAteliers pédagogiques sur la consommation d’alcool et stupéfiants au volantPrésentation des missions des intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)Centre de recrutement concours et sélection (CRCS)Stand avec un binôme motocycliste qui présentera son matérielBrigade de prévention de la délinquance juvénile Gendarmerie nationaleRéférent sûretéStand exposition sur les cyclonesExposition des engins de lutte contre l’incendie et des possibilités d’engagementDémonstrations :En présence de Jacques BILLANT, préfet de La RéunionFilature depuis l’hélicoptère, aéro-cordage d’un binôme d’observateurs sur le toit du magasin, interpellationpar le GIGNDémonstration dynamique d’extraction d’une victime par hélitreuillageMaîtrise d’un individu armé d’un bâton



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur