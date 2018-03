Ville de Saint Paul

Rencontres citoyennes des Conseils Locaux de développement de l’Éperon et de Villèle

Dans le cadre des journées d’information des Conseils Locaux de développement (CLD), le conseil citoyen de l’Éperon et les habitants du quartier de Villèle se sont rencontrés la semaine dernière pour échanger, s’informer et agir sur les différents projets à venir au sein même de leur lieu de vie. Services de la mairie, Sedre, partenaire santé et de l’environnement étaient présents pour répondre aux attentes de la population.







Les objectifs sont : Contribuer à la mise en œuvre de la politique de proximité de la collectivité,

Favoriser la consultation de la population pour un enrichissement de l’action publique

Créer des espaces d’expression et de valorisation des populations de chaque quartier

Valoriser et soutenir les initiatives locales

Instaurés par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, ces conseils sont des instances de démocratie participative, des lieux d'expression, de concertation et d'initiatives animés par des habitants, des associations, des acteurs économiques, des membres de la société civile et permettant à ceux-ci d'aborder collectivement les questions du quartier.