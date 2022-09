Rencontres Économiques du Territoire Nord 2022 : demandez le programme !

Programme de la matinée :



De 9h30 à 9h40 : discours introductif

De 9h40 à 10h45 : table ronde sur le thème « Après la crise sanitaire, la crise Ukrainienne : quelles solutions pour répondre aux difficultés des entreprises et acheteurs publics face à des contraintes externes de plus en plus défavorables ?»

De 10h45 à 12h30 : ouverture des salons professionnels – Rencontres entre les acheteurs publics et Entreprises, salons «Accompagnement des Entreprises» avec la participation de la MDEN, la CCIR, la CMA

12H30 – 13H30 : cocktail déjeunatoire



Programme de l’après-midi :



Poursuite des Salons Professionnels de 13h30 à 16h15 : rencontre entre les acheteurs publics et Entreprises

De 13h30 à 16h15 : salons «Accompagnement des Entreprises» avec la participation de la MDEN, la CCIR, la CMA