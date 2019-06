Rencontres Agrofert’îles : La technologie au service des agriculteurs peï

Depuis 2013, le monde agricole réunionnais bénéficie sur le département d’une manifestation qui met en lumière les dernières innovations et avancées techniques.



Fruits de la recherche et de l’expérimentation, ces résultats permettent aux professionnels des filières végétales et, nouveauté cette année, animales, d’optimiser leurs cultures, rendements, temps de travail mais aussi de mieux d’adapter aux demandes des consommateurs.



Une agriculture respectueuse de l’environnement



Pour cette 5ème édition qui se déroulera à l’Armeflhor au Bassin Martin à Saint-Pierre, l’agriculture se veut résolument respectueuse de l’environnement et tournée vers la technologie avec ma protection biologique intégrée et l’usage des insectes pour des cultures toujours plus performantes.



La diversification végétale va aussi prendre le virage des légumes lontan et des plantes aromatiques et médicinales.



En parallèle, un village spécifique à la gestion de l’eau et du sol sera proposé aux professionnels ainsi que les nouvelles technologies telle que la planteuse d’ananas ou le broyeur de résidus.



Du côté de la canne à sucre, c’est le travail minimum du sol qui est mis à l’honneur avec une démonstration de l’appareil Glypho-Mulch.



Ces différentes solutions sont destinées à améliorer et valoriser les productions peu pour permettre aux consommateurs réunionnais d’avoir accès à la qualité et la diversité.



Une première pour l’élevage réunionnais



34 ateliers sont également prévus pour les éleveurs peï sur l’exploitation du lycée agricole de Saint-joseph ce mercredi 5 juin, une première cette année.



Éleveurs, techniciens, chercheurs, vétérinaires, formateurs et experts pourront échanger autour de plusieurs thématiques, comme la qualité du fourrage, les règlementations ou encore les enjeux environnementaux.



L’accent sera notamment mis sur la protection des élevages contre les menaces sanitaires sur les cheptels ou les abeilles.