Communiqué Rencontre ministres/planteurs : Le parti Croire et Oser donne ses propositions

Alors que Gérald Darmanin et Jean-François Carenco doivent se rendre à la préfecture pour rencontrer les planteurs, le parti Croire et Oser souhaite apporter son soutien aux agriculteurs. PCO donne ainsi ses propositions et demande aux députés de profiter du moment pour agir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 16:41

Les propositions :



1°/ Réviser la PPE pour d’une part, revaloriser le prix de la bagasse et pour ne plus la considérer comme un déchet afin d’en augmenter mécaniquement le prix de revient, et d’autre part, fixer un prix plancher à la canne afin de contourner l’inertie et la mauvaise foi de l’industriel sucrier ;



2°/ Discuter avec les syndicats de traitement des déchets (SYDNE et ILEVA) pour renégocier la composition du débouché économique du combustible solide de récupération (CSR) en intégrant la bagasse ;



3°/ Une potentielle taxation, sans répercussion sur la facture d’électricité usager, des bois de pellet importés depuis l’étranger (Canada, États-Unis, etc.).



Nous saisissons également cette occasion pour interpeller les députés de la Réunion, fraîchement élus, sur la nécessité de saisir l’opportunité de leurs fonctions pour :



Demander une mission de contrôle sur la gestion des fonds publics à la Réunion en rapport avec son développement énergétique et agricole ;



Proposer une loi visant à modifier la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, afin d’intégrer des garde-fous législatifs dans la PPE de la Réunion auxquels, le Conseil régional ne pourra y déroger, notamment l’instauration d’un prix plancher de la canne et de la bagasse, la requalification de la bagasse en produit et non en déchet, et l’obligation d’une révision annuelle de la formule de richesse qui devra en outre être rendue publique



