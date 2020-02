<<< RETOUR La Réunion Positive

Rencontre le Président de Région et le PDG D’Orange Stéphane Richard

Pour une “Réunion 100 % Connectée” Ce vendredi 31 janvier 2020, le Président de Région, Didier Robert a reçu le Président Directeur Général d’Orange, Stéphane Richard à l’Hotel de Région.



Cette rencontre fut l’occasion pour Le Président de Région d’évoquer le marché de performance de Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance de communications électroniques à très haut débit a attribué au groupement ORANGE / CIRCET / SOGETREL, passé au mois de mai 2019.



Ce marché d’une durée de 5 ans porte sur un montant pour la tranche ferme de 24 220 577,91 € avec pour objectif de faire de La Réunion la première région française totalement fibrée à l’horizon de fin 2021.



Le Président de Région et Stéphane Richard sont revenus sur les points d’avancement du marché avec les différentes étapes déjà franchies par Orange et ses 2 sous-traitants.



Le 3ème trimestre 2019 a été consacré à la mobilisation et la mise en place des équipes.

Dès le 4ème trimestre, les études détaillées ont démarré et les premières études ont été livrées en fin d’année.



Orange et les 2 autres co-traitants se sont fortement mobilisés sur :



La mise en place des différentes procédures pour obtenir les autorisations d’installation ou de déploiement de la part des différents tiers concernés

La mise à jour du relevé de locaux à raccorder

Le recensement des infrastructures mobilisables

La réalisation des premières études

L’élaboration et l’approbation du catalogue de services



La rythme du déploiements de la fibre dans les 6 communes concernées par les zones blanches sont :



1er Trimestre : Les Avirons / Sainte Rose

2e Trimestre : Entre Deux / Saint Philippe /

3e trimestre : Salazie

4e trimestre : Cilaos

De plus, Le PDG d’Orange est revenu sur le plan quinquennal pour les 5 prochaines années, intitulé « Engage 2025 », véritable feuille de route du groupe pour les orientations stratégiques à venir.



4 axes prioritaires seront développés pour "Engage 2025" :



Réinventer le métier d’opérateur

Accélérer sur les territoires porteurs de croissance

Placer la data et l’IA au cœur de notre modèle d’innovation

