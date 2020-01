Rencontre intergénérationelle à l’école Eugène-Dayot

Si vous avez suivi notre actualité sur la page Facebook Ville de Saint-Paul, vous avez certainement pu apprécier la balade en charrette bœuf sur le front de mer ce mercredi 15 janvier 2020.En plus de cette animation qui a fait le bonheur des jeunes et des séniors, de nombreuses activités ont été proposées lors de la Rencontre intergénérationnelle entre les enfants des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de l’école Eugène-Dayot et les personnes âgées.Atelier de tressage en feuille coco et piquant rouge, exposition d’objets lontan, racontaz zistoir, fabrication de panier, orchestre, ont été au programme de cette belle journée préparée par la cellule animation et les services du Centre communal d’Action sociale de la ville de Saint-Paul, pour les marmailles et nos gramounes.Cet ALSH organisé à Eugène-Dayot sera le dernier au sein de cet établissement car les marmailles vont changer d’école. Direction la nouvelle école de la rue Pothier à partir du 27 janvier 2020.Ce groupe scolaire totalement neuf s’étend sur 7 900 mètres carrés. Dont une école élémentaire de 20 salles de classe et une autre, maternelle, d’une capacité de 11 classes. Ce groupe scolaire ultra-moderne accueillera les enfants dans le cadre de la délocalisation des écoles Eugène-Dayot et et Maternelle centre.Plus d’informations sur cette nouvelle école en cliquant ici