Rencontre inter-sites « Fête le Mur » à Saint-Paul

Cette compétition éducative et amicale, centrée sur des rencontres de tennis, ainsi que sur d’autres activités connexes, a permis à une soixantaine de jeunes, entre 6 et 12 ans, de profiter de la découverte du tennis en particulier et des sports de raquettes en général.



Si ce type de journée a lieu en France métropolitaine chaque année au niveau d’un Département, c’est une première édition pour les DOM/TOM. Les élus de la ville, Patrick LEGROS et Jean-Noël JEAN-BAPTISTE ont également participé à ce moment d’échange entre les organisateurs, les enfants et les institutions sportives. A l’issue de la compétition, chaque participant s’est vu remettre une récompense. La première d’une longue série pour ceux chez qui la pratique du tennis a pu susciter une vocation nous l’espérons.