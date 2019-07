Rencontre féminine de football à Tan Rouge

Avec le parcours exemplaire des Bleues lors du mondial de football qui ont fait vibrer la France, une fois de plus, autour du ballon rond, la ville de Saint-Paul poursuit ses efforts dans la valorisation des pratiques sportives.



Vendredi dernier se tenait une rencontre entre les U13 féminines de la Saint-Pauloise FC et les filles de l’école Paul-Julius-Benard de Tan Rouge ayant participé au mini stage « vacances-foot » organisé par le service des Sports.



Cette matinée a été l’occasion pour les entraineurs de repérer les pépites qui pourraient intégrer le club mais aussi de faire la restitution du parcours des filles de la Saint-Pauloise FC qui ont remporté le tournoi Pitch.



Il est à noter que celles-ci ont fièrement représenté La Réunion lors du tournoi national à Cap-Breton au mois de mai. À la fin de la matinée, 5 jeunes de l’école de Tan Rouge ont pu se démarquer et ont eu pour proposition d’intégrer le club de football dans le courant du mois de juillet.



Une expérience réussie qui sera sans nul doute reproduite dans les différents quartiers de Saint-Paul.



Les filles retenues pour intégrer le club de la Saint-Pauloise FC :



YOUNG SANG Deliana

M’DIODIO Shamira

IVAHA Line-Jade

THERMEA Hillary

CRESCENCE Lucie