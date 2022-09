Rencontre et échanges avec les éco-délégué.e.s - Visite ministérielle

Plus d’une centaine de projets sont recensés à l’Académie. Les éco-délégués ne manquent pas de détermination dans la présentation de leur projet, qui leur tiennent particulièrement à coeur. Léa nous dit vouloir son attachement à vouloir remettre au sein de son établissement une borne de tri et sensibiliser les élèves à cette cause. Elisabeth nous raconte son expérience dans la fabrication d’engrais pour le jardin de son école. Enzo, quant à lui, a participé avec sa classe au World Clean Up Day. Pendant cette journée, plus de 450 kgs de déchets ont été ramassés.



"C’est cette jeunesse innovante et engagée, qu’on aime voir. La jeunesse réunionnaise est pleine de talents. Elle nous montre aujourd’hui notre capacité de faire de notre île, un territoire vertueux, où nos déchets deviennent de véritables richesses. D’autres projets ont été présentés, l’économie sociale et solidaire par exemple. Comment ne pas être heureuse ce midi, lorsque l’on entend des jeunes s’engager dans le lien social autour des boutiques sociales et solidaires. La mère de nos priorités, c’est l’éducation. La Région Réunion s’engage pour notre jeunesse, à travers de nombreux dispositifs", nous dit Céline SITOUZE.



"Nous prévoyons une grande journée nationale des éco-délégués de toute la France. Cette journée aura lieu à Paris. Nous sommes sensibles à votre engagement, à votre sensibilisation en matière d’environnement. Les éco-délégués sont importants", déclare le Ministre de l’Education, Pap NDIAYE.