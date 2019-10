<<< RETOUR La Réunion Positive

Rencontre et dialogue entre les membres du CCC et le Président de la République

Le Président de la Région Didier ROBERT salue la rencontre et le dialogue entre les membres du CCC et le Président de la République Les membres du Conseil Consultatif Citoyen (CCC) ont rencontré ce jour le Président de la République à la Préfecture. À la suite des ateliers de travail, c’est avec le Président Emmanuel MACRON que les membres du CCC ont pu échanger.



À l’occasion de cet échange, le Conseil Consultatif Citoyen a ainsi eu l’opportunité de présenter au Chef de l’État le travail mené depuis plusieurs mois par l’ensemble des membres mais également interpeller le Président sur plusieurs sujets majeurs pour La Réunion.

« Il était question dans un premier temps de les questionner sur nos préoccupations citoyennes. J’ai questionné la ministre des outre mer sur la mobilité électrique à La Réunion. » membre du CCC, Plaine des Palmistes.



« L’échange nous a permis d’apporter nos revendications, présenter une synthèse et des questions au chef du Gouvernement. Pour ma part, j’étais sur la partie développement durable, nous avons questionné le Président sur les mesures qui peuvent être mises en place pour favoriser l’émergence des énergies renouvelables à La Réunion. » membre du CCC, Étang-Salé.



« Parmi les questions, nous avons demandé au Chef de l’État si le statut de CCC pourrait être pérenne. Le préfet travaille sur un cadre législatif en ce sens. C’est important pour la suite pour donner nos avis et faire des propositions » Membre du CCC



Le Président de la Région, Didier ROBERT, salue la reconnaissance de la part du Président de la République de cette instance installée depuis moins d’un an et se félicite que les messages, les préoccupations du CCC représentatif des citoyens aient pu être entendus.

Pour mémoire, la création d’un Conseil Consultatif Citoyen, instance de démocratie participative proposée par le Président Didier Robert dans sa « Déclaration » en novembre 2018, lors de la crise des Gilets Jaunes a été actée en Assemblée plénière de la Région de décembre 2018. Les 96 membres (48 titulaires - 48 suppléants) ont été « installés » en juin dernier et ont d’ores et déjà démarré des travaux .



Retour sur l'installation du CCC :

