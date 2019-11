Rencontre entre les députés européens Stéphane Bijoux et Younous Omarjee, et Janus Wojciechowski, pour l’agriculture réunionnaise

Ce mercredi 6 novembre, le Département de La Réunion, en délégation avec les députés européens Stéphane BIJOUX et Younous OMARJEE, a travaillé sur les thématiques agricoles importantes pour les enjeux du territoire.



A l’ordre du jour des réunions, l’avenir de la politique agricole commune notamment le FEADER, le POSEI et d’autres enjeux fondamentaux comme la politique de contrôle sanitaire qui limite aujourd’hui les possibilités d’export des produits de qualité issus de

l’agriculture réunionnaise.



Le Président Cyrille MELCHIOR a insisté sur « le modèle familial qu’il fallait préserver dans les exploitations agricoles, sur une île marquée par un chômage important et que toute action commune portée dans l’intérêt du territoire doit être entreprise. Raison pour

laquelle il est essentiel de maintenir les enveloppes du FEADER et du POSEI ».



Une réunion de travail avec Janus WOJCIECHOWSKI, Commissaire européen désigné à l’Agriculture, a permis de traiter des problématiques des Régions Ultra Périphériques, du règlement de transition et ses conséquences sur les enveloppes FEADER et POSEI, de la nécessité de maintenir une Autorité de Gestion décentralisée, ainsi que la réglementation sanitaire qui va limiter l’export de fruits vers la zone Europe dès le 14 décembre prochain.



Le Commissaire européen a salué le sérieux et la structuration des échanges avec la délégation réunionnaise, première des Régions Ultra Périphériques qu’il reçoit.



Allons Met Ensemble pour l’agriculture réunionnaise !