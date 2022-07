Actu Ile de La Réunion Rencontre entre le ministre chargé des Outre-mer et le président du conseil d’administration de l'ODEADOM

Publié le Jeudi 7 Juillet 2022

Le communiqué :



Jean-François CARENCO, Ministre délégué chargé des outre-mer, a échangé ce matin avec Monsieur Joël SORRES, président du conseil d’administration de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM).



A cette occasion, Monsieur SORRES a remis au Ministre les premiers éléments de réponse de la part des représentants des filières ultramarines, réunis au sein de l’ODEADOM, en matière de transformation agricole. Le Ministre a salué la forte implication de l’Office dans la recherche de solutions concrètes pour faire évoluer l’agriculture ultramarine.



Le Ministre et le président de l’ODEADOM ont partagé l’objectif commun d’augmenter le volume des productions agricoles locales d’élevage et de fruits et légumes pour créer de la valeur et de l’emploi au profit des populations ultramarines.



Le Ministre et le Président de l’ODEADOM ont convenu que le travail commun entre les différentes parties prenantes doit s’intensifier, afin de trouver les voies et moyens pour augmenter significativement le soutien aux productions locales destinées à la consommation locale.