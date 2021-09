Rencontre entre le Président du Conseil départemental de La Réunion et le Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes

Au lendemain de la visite de la délégation ministérielle à l'Université de La Réunion et à Run'Eva dans le sud de l'île , Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion, a accueilli Clément Beaune, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes , ce samedi 11 septembre à la Villa du Département, en présence du Préfet de La Réunion et du député européen.