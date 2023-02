Communiqué Rencontre entre le Parc national et la rectrice de l’Académie de La Réunion

La Rectrice de l’académie de La Réunion, Mme Chantal Manès-Bonnisseau, rencontrera le Président et le Directeur du Parc national ce mercredi 1er mars, lors d’une matinée dédiée à la présentation du Projet Éducatif Expérimental de Territoire (PEET) mis en place sur la commune de Trois-Bassins. Par N.P - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 14:53

Le communiqué du parc :



Depuis sa création en 2007, l’établissement public Parc national travaille de concert avec L’Académie de La Réunion afin de placer la connaissance des patrimoines naturels, culturels et paysagers de l’île et leur conservation au cœur des programmes éducatifs. Pour l’Académie, conformément aux directives du Ministère de l’Education nationale, il s’agit d'intégrer le développement durable au Parcours Citoyen des élèves afin que cette thématique soit abordée de la maternelle à la terminale. Enseignants et personnels d’encadrement y sont formés et l’appliquent dans le fonctionnement des établissements. Pour le Parc national, la sensibilisation des publics est un enjeu transversal aux missions de l’établissement et identifié dans sa Charte. Afin de mener une stratégie commune, adaptée aux spécificités et aux fragilités locales, le Parc national et l’Académie sont signataires d’une convention de partenariat amenée à être prochainement renouvelée. Dans ce cadre, le Parc national présente les dispositifs pédagogiques existants, dont le premier Projet Éducatif Expérimental de Territoire mis en place sur le secteur ouest.



Les Projets Éducatifs Expérimentaux de Territoire (PEET)



La nouvelle stratégie éducative du Parc national lancée en 2020 répond à un enjeu clairement identifié : celui de sensibiliser des publics variés, pour les rendre acteurs et les mobiliser afin qu’ils entreprennent de protéger leurs patrimoines. A travers la mise en place de Projets Éducatifs Expérimentaux de Territoire (PEET), le Parc national vise la mobilisation d’acteurs locaux et de citoyens riverains autour d'enjeux patrimoniaux, à partir d’une idée ou d’un besoin exprimé sur le territoire. Sur le site du LENA, le dispositif autour de l’arboretum permet de coordonner les actions et les partenaires autour du lieu, en incluant les différents publics : citoyens, scolaires, publics éloignés des enjeux environnementaux, publics en insertion.



Le PEET au LENA de Trois-Bassins



Profitant de l’implantation du Secteur Ouest du Parc national sur le site du TCO et s’appuyant sur les dynamiques préexistantes, le PEET de Trois-Bassins réunit aujourd’hui plus d’une dizaine de partenaires autour de la création d’un arboretum aux abords de L’Espace Numérique et Artistique (LENA). Parmi eux, le CBNM, une association locale (MAOTEO), la Commune et ses écoles, qui s’impliquent concrètement dans ce projet de reconstitution d’une forêt, chacun à leur manière. Depuis 2018, au-delà des interventions pédagogiques diverses, le PEET de Trois Bassins autour de LENA, a intégré tous ces établissements scolaires, autant dans les activités de préparation de terrain et de participation aux plantations de l’arboretum (création de la relation entre l’élève et la plante), que dans le partenariat avec l’association MAOTEO sur site dans le cadre de son Espace de Vie Sociale. On peut noter en particulier :



- le “Projet Elzéard” qui a pour objectif que chaque élève (du CP à la terminale) puisse planter une fois dans sa vie scolaire, un pied de bois,

- les “Classes Parc” du collège et du lycée de Trois-Bassins ont réalisé des capsules vidéo sur l’évolution du projet global de LENA dans le cadre du PEET (témoignant de l’avant/pendant/après),

- les “Classes PNA (Projet Nature Avenir)” qui bénéficient d’interventions spécifiques d’agents du Parc sur la thématique du bassin versant de l’Ouest.