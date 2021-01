Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Rencontre entre le Département et l’Académie avant la reprise des cours Remise de masques, renforcement de partenariats, projets en cours...

Ce jeudi 21 janvier, le Président du Département, accompagné de la nouvelle Présidente du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ), a rencontré la Rectrice de l'Académie de La Réunion, l’occasion de faire un point, avant la reprise des cours le 25 janvier.



Au cours de cet échange fructueux, 3 grands sujets ont été abordés.



Dotation de 150 000 nouveaux masques (FFP2)



Pour faire face aux besoins de la rentrée scolaire de janvier, le Département attribuera aux collèges publics et privés, 150 000 masques aussi bien aux Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE) qu’à la communauté éducative dans son ensemble. Cet apport de la Collectivité vient ainsi compléter les dotations précédentes .



Présentation des actions du Conseil Départemental des Jeunes(CDJ)



La Présidente Shyrel Gouraya Moussalaya a exposé les projets de son équipe pour l’année 2021. Ils concernent notamment des domaines tels que la sécurité routière, l’obésité, la prévention contre les addictions (zamal, tabac, alcool), l’environnement et le harcèlement scolaire, particulièrement via les réseaux sociaux.



La Rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau, a été impressionnée par l’engagement de la jeune Présidente et de ses collègues Vice-présidentes également présentes. Elle leur a proposé de développer des partenariats avec l'Académie. Une première action commune pourrait ainsi être menée à l’occasion de la "semaine de la santé scolaire" organisée au mois d'avril prochain.



Relation entre les services du Rectorat et ceux du Département



La Rectrice et le Président se sont félicités des relations de qualité entre les services concernés. Ils ont émis le vœu de les développer davantage sur tous les projets en cours ou à venir (restauration scolaire, numérique, nouvelles constructions, réhabilitation des collèges, dotations financières spécifiques pour faire face aux conséquences du contexte sanitaire ambiant…).



Il a été précisé, à cet égard, que le soutien financier du Département (fonctionnement et investissement des collèges) s’élève à près de 30M€ pour l'ensemble des collèges, au titre de l'année 2021.



Enfin, une ouverture avec les pays de la zone a été évoquée pour développer les échanges entre les collégiens réunionnais et ceux de l’océan Indien sans oublier une réflexion à mener quant à la valorisation des jeunes qui font honneur à leur établissement, à leur famille et à La Réunion.







Dans la même rubrique : < > Cyrille Melchior encourage tous les publics prioritaires et vulnérables à ne pas hésiter à se faire vacciner Agenda départemental des vacances scolaires : janvier 2021