Rencontre entre générations et émotion garantie à Marla

Encourager l’entraide entre habitants de Mafate et soutenir des initiatives créatrices de solidarités entre les Mafatais étaient les objectifs de la Journée intergénérationnelle organisée ce mercredi 10 octobre 2018 à Marla.



« Hommage sincère » aux aînés, cette opération pilotée par l’association Mafate Ensemble avec Les Violettes de La Possession, et la collaboration du Centre communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Paul, a réuni l’ensemble des personnes âgées des îlets du Cirque (communes de La Possession et de Saint-Paul).



Quelques seniors et jeunes de la côte se sont mêlés à la « fête ». Tous ont été héliportés… « Au-delà de la simple la rencontre, il est nécessaire de poursuivre la mise en place d’activités et des projets facteurs de liens entre les générations », souligne Julie Tang-Tong-Hi, élue déléguée aux personnes âgées au CCAS de Saint-Paul.



« Il est nécessaire d’entretenir les échanges de savoir-faire entre les générations et de mettre en valeur notre patrimoine social et les traditions culturelles ». À ce titre plusieurs ateliers étaient mis en place.



Compte tenu de l’éloignement des îlets, les personnes âgées de Mafate n’ont pas souvent l’occasion de se retrouver. Elles ont visiblement apprécié…