Rencontre entre Didier Robert et le Ministre de la Jeunesse et des Sports de l’île Maurice.

Dernière ligne droite avant les Jeux des îles de l’océan Indien. A J-14 avant le début des 10ème Jeux des îles de l’océan Indien, le Président de la Région Réunion, Didier Robert a reçu ce vendredi matin à la Région, le Ministre de la Jeunesse et des Sports Mauricien et Président du Comité d’Organisation des Jeux des Iles, Monsieur Stephan TOUSSAINT, en mission dans l’île pour la passation de la flamme des JIOI à la délégation Mauricienne.



« J’ai été heureux de rencontrer Monsieur Stephan TOUSSAINT et sa délégation. L’ensemble des sportifs de la délégation réunionnaise aura plaisir de participer à l’île Maurice à ses JIOI qui doivent être à la fois un moment clé pour le sport et pour montrer le talent de nos athlètes, et aussi un moment fort en matière de coopération régionale pour qu’on puisse continuer à travailler ensemble sur les projets sportifs, culturels, économique, afin que nous soyons ici dans une zone Indianocéanique pleinement forte qui profite à l’ensemble de la population » a déclaré le Président de Région.



Pour le Ministre de la jeunesse et des sports de Maurice c’est la fraternité des jeux qui prime « Je mise beaucoup sur cette fraternité entre les délégations car l’océan Indien a encore beaucoup de chose à faire à l’avenir » a ajouté Stephan TOUSSAINT. Cette rencontre intervient 10 jours après le ravivage de la flamme à La Réunion au Moca le 24 juin dernier, avant qu’elle ne parcoure les quatre coins de l’île.



La Région Réunion grande supportrice des sportifs réunionnais.



La pratique sportive, la réussite de nos meilleurs sportifs, la présence des Réunionnais et des kréopolitains aux JIOI sont autant d’atouts et de chances de médailles qui confortent l’engagement de la Région Réunion. Dans le cadre d’une convention signée le 24 juin dernier, la collectivité Régionale apporte une subvention de 150 000€ au CROS et un financement de 208 000€ aux ligues et comités sportifs, soit un montant total de 358 000€ pour soutenir la préparation et la participation de la délégation réunionnaise à la 10ème édition des JIOI à l’île Maurice.



