Rencontre entre Didier Robert et Pravind Jugnauth, Premier Ministre mauricien ​COOPERATION REGIONALE: Didier ROBERT et Pravind JUGNAUTH soutiennent le développement d’une économie circulaire impliquant les îles sœurs.

En marge des Jeux des Îles de l’Océan Indien, Le Président du Conseil Régional de La Réunion s’est entretenu avec Pravind Kumar JUGNAUTH, Premier Ministre de la République de Maurice. L’occasion pour les deux hommes de faire un point sur les dossiers et chantiers en cours pouvant faire l’objet d’échanges, de réflexions et de rapprochement économiques. La rencontre s’est déroulée au Bureau du Premier Ministre, en présence de Emmanuel COHET, Ambassadeur de France à Maurice.





Les deux hommes s’accordent pour affirmer que l’économie circulaire est devenue un enjeu primordial, non seulement pour Maurice et la Réunion, mais plus globalement pour les îles de l’Océan indien : «Le traitement des déchets est vital pour nos pays . La richesse liée au recyclage doit permettre de créer de nouvelles filières et par conséquent de l’emploi. Faire venir du pétrole ou du charbon n’est plus envisageable », a déclaré Didier ROBERT.



Les dispositifs permettant d’arriver progressivement à une énergie propre doivent être renforcés. Les mesures en direction des familles doivent également être encouragées par la puissance publique.



Le Premier Ministre et le Président du Conseil régional ont également évoqué le thème des transports. L’île Maurice est actuellement en phase de construction du Métro express, qui desservira 19 stations entre Rose-Hill et Port Louis. De son coté la Réunion vient de clore la phase de consultation de la population sur son projet Run Rail, un moyen ferré entre Saint-Denis et Sainte-Marie qui permettra d'enrayer le coma circulatoire tout en proposant un mode écologique de déplacement.



Pour Didier ROBERT et Pravind Kumar JUGNAUTH, il s'agit là d'une opportunité d'échange d'expérience et de savoir-faire que les deux îles doivent concrétiser. Dans un premier temps, c'est le volet formation qui sera au coeur de cette mise en commun du Métro express et du Run Rail.

