Rencontre entre Didier ROBERT et Vanessa MIRANVILLE Le Président de Région s'est rendu ce jour à la mairie de La Possession afin d'y rencontrer la Maire de la ville. Entourés de leurs services respectifs, Didier Robert et Vanessa Miranville ont échangé sur les choix et le calendrier à adopter pour coordonner la fin des travaux de la NRL et l'aménagement du front de mer de la ville.

Selon le Président de la Région, « depuis plusieurs années déjà, le projet de la Nouvelle Route du Littoral fait partie d’une convention de partenariat entre La Possession et la collectivité régionale. La ville propose plusieurs projets d’aménagement que nous allons prendre en charge au niveau financier. Ils sont déjà pris en compte dans le cadre global du projet NRL. Ce matin, nous nous voyons pour convenir ensemble d’un calendrier qui puisse faire coïncider la fin de la NRL et les travaux d’aménagement souhaités par Vanessa Miranville ».



Au cœur de ce projet d’aménagement du front de mer, la maire de La Possession prévoit la construction d’un bassin de baignade. La livraison de l’équipement de loisirs est prévue pour la fin 2022, voire début 2023. Pour Vanessa Miranville, « le but de ce comité de pilotage est de mettre en phase les deux collectivités dans l’aménagement progressif par tranches du coté mer de La Possession mais aussi dans l’avancée du chantier NRL. Il est important pour nous deux, que les chantiers puissent avancer de façon concertée et coordonnée. Nous convenons notamment des moyens d’accès les plus adaptés entre le cœur de ville et la face maritime».



La livraison du bassin de baignade se fera quelques mois avant la fin de la construction de la digue NRL coté Possession. Il faudra selon Didier Robert, « permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès de façon sécurisée à ce nouvel équipement. Nous sommes prêts dés maintenant à repenser les bretelles aux abords du chantier ».



L’installation des équipements de travaux de l’aménagement du front de mer se fera dés le mois de septembre 2021 à l’endroit actuel où sont positionnés actuellement les équipements du chantier de la NRL.





