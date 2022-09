A la Une . Rencontre du président Cyrille Melchior avec Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-Mer

Les élus des Outre-mer sont à Paris pour rencontrer le chef de l'Etat et le ministre délégué aux Outre-mer. Il est question, dans ces échanges, du cap à donner aux politiques publiques dans les territoires ultra-marins. Le président du Conseil départemental s'est entretenu hier avec le ministre Jean-François Carenco et se dit satisfait de cette écoute : Par LG - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 11:57

Le président du Département Cyrille Melchior a rencontré ce mardi 6 septembre le Ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco.



Cette réunion de travail a permis aux deux hommes d’aborder des dossiers de fond et des dossiers d'actualité en faveur de l’amélioration des conditions de vie des familles réunionnaises, sur la lutte contre la vie chère et sur le développement économique de notre territoire.



Au cours des échanges, Cyrille Melchior a insisté sur la dégradation de la situation des familles réunionnaises notamment face à la cherté de la vie. Bien que le Conseil départemental soit dans son rôle d’accompagnement des familles, il a souligné "la nécessité de travailler sur les modalités de formation des prix à La Réunion, avec encore trop de situations de monopoles aggravées par le coût du fret trop élevé."



Le président du Département n’a pas manqué de plaider pour la mise en œuvre d’une continuité territoriale pour les produits de première nécessité en faveur des familles et pour les intrants au bénéfice des acteurs économiques. Il a rappelé au ministre l’augmentation substantielle de l’aide d’urgence alimentaire à La Réunion. Ils ont convenu que ce sujet devait faire l’objet d’une démarche de coordination renforcée, pilotée par l’Etat et le Département.



Autre sujet abordé, le soutien financier de l’Etat dans l’accompagnement des personnes âgées et celles porteuses de handicap dans le cadre du nouveau plan départemental de développement des structures d’accueil : "la famille réunionnaise reste le socle de l’épanouissement des jeunes comme des moins jeunes", a précisé le président Cyrille Melchior.



L’importance d’une politique de construction de logement plus performante et celle d’une nécessaire mobilisation de la LBU consacrée à l’amélioration de l’habitat diffus n’ont pas été oubliées. De même que l’ambition portée pour l’agriculture réunionnaise, "avec et pour les agriculteurs locaux dans le cadre du plan AGRIpéi 2030".



Cyrille Melchior a rappelé la politique volontariste de transition écologique menée par la Collectivité qui s’inscrit pleinement dans le Plan national exposé récemment par la Première ministre Elisabeth Borne. Dans ce domaine, un partenariat est sollicité pour renforcer le verdissement de l’Île de La Réunion.



S’agissant de la déserte aérienne et du "sauvetage" de la compagnie Air austral, le président a réaffirmé le soutien du Département au plan mené localement pour sauvegarder cette compagnie.



Enfin, à propos des difficultés rencontrées par le groupe Run Market, il a suggéré qu’une solution soit trouvée au plus vite pour préserver les emplois, l’activité commerciale des 4 structures "tout en évitant le renforcement des situations monopolistiques".



Jean-François Carenco, sensible aux différents sujets évoqués, a pris acte des propositions de Cyrille Melchior qui ne manquera pas d’évoquer les grandes lignes de la nouvelle Trajectoire réunionnaise pour 2030, à l’occasion de la rencontre programmée le 7 septembre avec le chef de l’État, Emmanuel Macron.