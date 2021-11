Société Rencontre déstabilisante avec un requin en face de La Possession

Un amateur de voile partage sur Skale, une application dédiée aux observations de requins, son expérience survenue ce samedi. Alors qu’il s'adonne à son sport nautique à environ 700 mètres au large de la Possession, il est chargé par un requin. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 à 09:48

"Je faisais route vers la mare à Coton au Nord de La Possession quand j'ai été chargé à deux reprises au niveau de l'aile avant de mon foil par un requin mako d'environ 1,90 m qui m'avait pris en chasse. Il a mordu l'aile avant toute neuve en la rayant profondément comme le montrent les photos.



Je ne suis pas tombé lors des 2 charges, et j'ai pu garder le contrôle, malgré le fait qu'il m'ait percuté violemment par l'arrière, qu'il ait saisi fermement l'aile avant du foil, puis relâché son emprise en faisant déraper ses dents, et ceci à deux reprises en moins de 30 secondes. Il n'a jamais réduit la distance de quelques centimètres qui le séparait de mon foil qui se déplaçait à une vitesse d'une douzaine de noeuds.



J'ai tenté de le distancer en accélérant à l'abattée, en vain. Dans la panique, j'ai chuté beaucoup plus loin en tentant des manœuvres en zigzag pour lui échapper. Il n'y a pas eu d'attaque physique. Je suis vite reparti pour prévenir les autres usagers de la mer présents sur place (chasseurs sous-marin, surfski, kite, planche à voile, et autres engins nautiques).



J'avais aperçu un requin mako 5 jours auparavant au même endroit sur un bord de vitesse à 20 noeuds, et j'avais été impressionné de le voir accélérer pour me distancer à plus du double de ma vitesse en à peine 5 battements de queue ; il a disparu en moins de 2 secondes devant moi."