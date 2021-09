Rencontre des présidents de Région avec le Premier Ministre

Ce lundi 13 Septembre, les présidentes et présidents des Régions ont été reçus hier à Matignon par le Premier ministre Jean Castex, afin d’échanger sur un certain nombre de dossiers d’importance dont l’avancée exige un dialogue soutenu avec l’État.



La présidente du Conseil Régional de La Réunion, Huguette Bello, est intervenue sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre afin que les particularités de La Réunion soient prises en compte.



S’agissant de la crise sanitaire, la gravité de la situation notamment aux Antilles, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie, est extrêmement inquiétante. Le taux de vaccination est faible aux Antilles et demeure médiocre à La Réunion. La présidente a invité l’Etat à une puissante campagne de communication pour inciter à la vaccination.



Concernant plus particulièrement la question de l’obligation des test payant à partir du 15 octobre, Huguette Bello a appelé l’attention du Premier ministre sur les conséquences de cette mesure, notamment pour les voyages entre la métropole et La Réunion qui se traduiront par une augmentation de 98 euros du prix du billet d’avion. Les familles aux revenus modestes ainsi que le tourisme vont ainsi être pénalisés.



Le Premier ministre a annoncé que des précisions seront prochainement apportées quant à l’application de ces mesures.



La présidente du Conseil Régional de La Réunion a tenu à souligné également les impacts de la crise sanitaire qui sont aggravés pour les petites économies insulaires et vulnérables, comme celles des régions et collectivités d’outremer. Ses impacts frappent en première ligne le secteur touristique, et aujourd’hui, ils affectent l’ensemble de l’économie avec une envolée du coût du fret.



S’agissant du plan de relance et du plan d’investissements 2030 annoncé par le Gouvernement.



En parfait accord avec ses collègues présidents de Région, Huguette Bello a proposé, au Premier ministre de mettre en oeuvre une territorialisation du plan d’investissements, et un véritable co-pilotage État-Région.



Elle a également posé pour l’outre -mer la question de l’articulation du futur contrat de plan avec le contrat de convergence.



Soulignant l’expositions particulière des îles aux risques naturels, elle a proposé au Premier ministre une mobilisation des crédits du plan de relance pour l’adaptation au dérèglement climatique , en particulier , pour le financement d’un programme de résorption des radiers à La Réunion, afin de prévenir les crues et les inondations provoquées par la recrudescence de phénomènes de pluies diluviennes.

Enfin, Huguette Bello a souhaité que ce plan d’investissement 2030 prenne en compte le chantier de la NRL dont l’envergure nationale exige une implication financière de l’État à la hauteur des enjeux.



S’agissant du projet de Loi 3DS (Déconcentralisation, Décentralisation, Différenciation et Simplification)



Huguette Bello a suggéré au Premier ministre que l’opportunité de l’élaboration de ce texte soit saisie pour organiser une nouvelle gouvernance pour la politique maritime et la pêche, dans l’esprit d’une plus grande association des Régions ou collectivités ultra-marines. La loi 3DS peut offrir l’occasion de coordonner les différents niveaux de compétences dans la gestion des zones maritimes dont les TAAAF dans l’Océan indien, à 3000 kilomètres de la Réunion, et qui représentent 2,39 millions de km2.

Tous ces sujets concernant La Réunion, exigent des discussions approfondies avec l’État.



Le Premier ministre a répondu positivement à Huguette Bello pour l’organisation d’une prochaine réunion spécifique avec la Région Réunion.