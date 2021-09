Rencontre avec les proviseurs

"Je considère qu’il y a un seul et unique projet qui nous rassemble aujourd’hui, celui de la réussite éducative des élèves réunionnais. Le dialogue est le pilier de la politique éducative que je porte avec la nouvelle majorité au sein de la Région". Ce sont les premiers mots prononcés par Huguette BELLO, Présidente du Conseil Régional, qui a reçu ce matin les proviseurs des lycées, aux côtés de Chantal MANES-BONNISSEAU, Rectrice de l’Académie de La Réunion.



Cette rencontre, organisée à l’initiative de la collectivité régionale, a permis aux chefs d’établissements des lycées de La Réunion de faire part de leurs retours de terrain, en terme de fonctionnement, de ressources humaines ou de moyens. Certaines préoccupations évoquées ont été entendues et prises en compte par la Présidente de la Région et son équipe.



Huguette BELLO l’a rappelé : l’objectif de la nouvelle majorité est de construire une politique éducative ambitieuse et juste à travers un dialogue constant entre les services de la Région et l’Académie de La Réunion. Afin de maintenir cet échange constant, la Présidente a ainsi proposé la mise en place d’un groupe partenarial tripartite composé de représentants de la Région, du Rectorat et des proviseurs qui permettra d’apporter une réponse concrète aux problèmes auxquels sont confrontés les établissements scolaires. Cette proposition a recueilli l’approbation unanime des participants.



La séance s’est enfin clôturée sur le rappel de l’objectif commun porté par les autorités et représentants du monde éducatif présents ce matin : la réussite éducative des jeunes Réunionnais est la priorité.