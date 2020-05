Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Rencontre avec les apprentis du CFA Léon Legros et remise de masques

La Région Réunion est partenaire financier de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de La Réunion.

Dans ce cadre, le Président de la Région, Didier ROBERT et le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Bernard PICARDO ont rencontré les apprentis du CFA Léon LEGROS et ont fait une remise de masques.





" Ce matin, j’ai voulu m’assurer avec le Président de la Chambre de Métiers et de l’artisanat que les Apprentis qui ont repris leur processus de formation puissent le faire dans de bonnes conditions. Tout a été pensé, tout a été réfléchi et tout a été réorganisé pour que les apprentis, quel que soit le coeur d’activité, puissent également travailler dans des conditions maximum.



La nouvelle campagne d’apprentissage doit absolument démarrer. Nous devons mettre tout en place pour que l’ensemble des formations reprennent. Il ne faut pas de doubles peines à cette crise. Nous sommes tous mobilisés pour que l’ensemble des personnes puissent prendre le chemin de la formation avec bien évidemment en tête les gestes barrières.



Il faut garder une vraie vigilance. A n’importe quel moment on peut se retrouver avec un pic important de personnes contaminées. "





Didier ROBERT,

Président de la Région Réunion







" Avec cette crise, nous avons du fermer nos centres. Aujourd’hui, nous pouvons rouvrir. Nous avons un quart de nos effectifs qui ont pu reprendre le chemin de la formation. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir l’ensemble des personnes présentes et en particulier le Président de Région.



Nous allons devoir faire preuve de prudence. Nous devons garder nos gestes barrières. Nous avons reçu de la collectivité régionale 10 000 masques chirurgicaux pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Nous allons distribuer chaque jour 2 masques par apprenti, un pour le matin, un pour l’après-midi.



Nous allons très bientôt lancer la nouvelle campagne d’apprentissage. Nous avons besoin des entreprises pour continuer à former nos jeunes. C’est l’avenir de La Réunion.



Pour que l’apprentissage aille bien il faut que les entreprises aillent mieux. "





Bernard PICARDO,

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat





Dans la même rubrique : < > Réception de la première machine de production de masques pour La Réunion et réception de masques en provenance de Tianjin Eïd Mubarak