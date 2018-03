Rencontre avec les acteurs du monde agricole : mise en œuvre du Plan de Développement Rural

Ce mercredi 14 février 2018, Serge Hoareau, Vice-président aux affaires agricoles et européennes, a reçu à la demande du Président du Conseil Départemental, dans l’Hémicycle du Palais de la Source, plus d’une cinquantaine d’organisations professionnelles agricoles.Le Département, en tant qu’autorité de gestion du FEADER et porteur de la politique agricole, a présenté le bilan des simplifications opérées en réponse aux demandes des professionnels.Serge Hoareau a invité les bénéficiaires à s’approprier les derniers cadres d’intervention simplifiés et optimisés en vue d’un meilleur soutien des porteurs de projets.A ce jour, c’est 30% du fonds FEADER qui a été programmé, ce qui représente plus de 1300 agriculteurs ou structures agricoles aidés.Par ailleurs, dans le cadre des réflexions sur la Politique Agricole Commune post 20-20, une démarche est engagée par le Département sur les besoins du développement agricole de demain qui doit notamment intégrer les impératifs de la création d’emplois, de revenu des agriculteurs, de production agricole quantitative et qualitative.Le contenu et la méthodologie de cette démarche approfondie ont été présentés ainsi que le calendrier de travail qui mobilisera l’ensemble des acteurs agricoles et institutionnels.