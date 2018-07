Rencontre avec la nouvelle directrice de cabinet du préfet, Marie-Amélie Vauthier-Bardinet

Elle succède à Sébastien Audebert, nommé au ministère de l'Intérieur. Marie-Amélie Vauthier-Bardinet est la nouvelle directrice de cabinet du préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin. Âgée de 35 ans, elle était en poste précédemment en Savoie.



Après des études de droit (Master 2 de droit public) et en histoire (doctorat en histoire et études italiennes), Marie-Amélie Vauthier-Bardinet est également diplômée de l'ENA en 2014 (promotion Winston Churchill) et de Normale Sup'. "Je suis contente de venir ici (…) L'ile est intense dans tous les sens du terme. Ce sera une belle expérience, d'autant que c'est mon premier poste en outremer", explique-t-elle.



Marie-Amélie Vauthier-Bardinet "a beaucoup discuté" avec son prédécesseur Sébastien Audebert des dossiers chauds du moment comme celles les paillotes de Saint-Gilles. Sur ce point, elle assure que la préfecture "va travailler le plus vite possible".