Gilets Jaunes Rencontre avec la Ministre des Outre-Mer: Nassimah Dindar exige "des mesures d’urgence et un projet à long terme"

Alors que les blocages liés au mouvement des Gilets Jaunes ainsi que les actes de vandalisme se poursuivent, il est impératif que le Gouvernement entende la colère des Réunionnais et lui réponde à la fois par des mesures d’urgence et l’adoption d’un projet de développement à long terme.

Il faut en effet dans un premier temps calmer la colère légitime des Réunionnais, notamment les familles et les travailleurs pauvres, qui ont parfois l’impression d’être des laissés-pour-compte de la République. La suppression des contrats aidés, qui constituaient la seule opportunité de mieux vivre pour nombre de familles ; l’étranglement progressif des collectivités locales notamment via des contrats de confiance qui permettent à peine de compenser la progression mathématique des allocations de solidarité : nous avions été nombreux à indiquer combien ces mesures étaient dangereuses pour l’équilibre de La Réunion et nous en avons aujourd’hui la preuve flagrante.



Il faut donc en urgence donner à nouveau des marges de manœuvre aux collectivités, notamment aux mairies, pour qu’elles puissent satisfaire une population de plus en plus en difficulté.



Mais répondre à l’urgence ne saurait constituer la seule réponse. La Réunion, je ne cesse de le répéter depuis des années, est à la croisée des chemins. Il nous faut réfléchir à un nouveau modèle de développement alors que celui sur lequel s’est bâti notre société est arrivé à bout de souffle.



L’ensemble des parlementaires, toutes tendances politiques confondues, nous travaillons actuellement à une plateforme commune prenant en compte les enjeux que La Réunion doit relever pour aujourd’hui et pour demain.



Ce sont ces deux points que nous avons en substance, développé auprès de la ministre des Outre-Mer qui a reçu, sur initiative du sénateur Michel Dennemont, l’ensemble des élus réunionnais, hier, lundi 19 novembre, au Sénat en marge du congrès des Maires. J’espère, au vu des événements que nous sommes en train de connaître, que le Gouvernement saura y apporter une oreille attentive.



Nassimah Dindar





