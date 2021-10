Rencontre avec l’association 1000 sourires

Frédéric Maillot, Vice-Président de la Région en charge de l’économie sociale et solidaire, a rencontré ce vendredi 8 octobre Sébastien Nativel, pilote de chasse Réunionnais et parrain de l’association 1000 sourires ainsi que Ibrahim Ingar, Président de l’association.



1000 sourires réalise le rêve de jeunes Réunionnais issus de milieux très modestes en leur offrant des moments de découverte et d’évasion.