Rencontre avec deux sœurs Saint-Leusiennes cheffes d’entreprise à Bordeaux

Coup de projecteur sur deux sœurs Saint-leusiennes devenues cheffes d’entreprise en nouvelle Aquitaine.



Leurs activités mettent en l’R La Réunion et notre ville à travers les activités d’une société de communication LYKON et des créations et spécialités de Sarah. Des mets savoureux qui permettent à leurs hôtes de “voyager” jusqu’à La Réunion.



Lydie et Sarah font la fierté de leur famille, associée au projet professionnel depuis Saint-Leu. Nos jeunes Saint-leusiennes travaillent de concert et ont décroché cette année à Bordeaux le prix du meilleur CLAP des sponsors au Festival du Film d’entreprise.



Un avenir prometteur et des Saint-leusiennes à découvrir en vidéo



plus d’infos sur : https://lescreationsetspecialitesdesarah.taplink.ws/