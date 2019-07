Rencontre avec des agriculteurs dans le Sud de l’île

Une délégation conduite par Jacques Billant Préfet de La Réunion, pour sa première visite agricole dans l'île, et Serge Hoareau vice-Président du Département délégué à l'agriculture, est allée à la rencontre des agriculteurs dans le Sud, avec pour objectifs d'aborder les grands enjeux pour la filière et de répondre aux inquiétudes.



Après la visite d’une exploitation de cannes à sucre à la Ravine des Cafres à Saint-Pierre, la délégation a visité une exploitation de maraîchage à Bassin Martin (production sous serre de grosses tomates), puis un élevage de bovins et ovins à Grand-Bois les Hauts.