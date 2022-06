Rencontre avec Valentin Barrabé

A 15 ans, le Saint-Leusien s’envolera dimanche pour suivre la formation professionnelle du club national de Montpellier sur les traces de son père, ex gardien de but de football au plus haut niveau. Valentin compte donc bien l’imiter en handball.



Le Maire Bruno Domen et Jimmy Aubin, Adjoint au Maire délégué aux sports, l’ont reçu aux côtés des dirigeants de son club formateur fiers de voir un de leurs éléments intégrer le MHB Académy de Montpellier.