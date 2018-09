Rencontre avec Sabine Montrouge, suppléante d'Ulrich Quinot

Enseignante dans la fonction publique, Sabine Montrouge a décidé de reprendre du service sur la scène politique, le temps de l’élection législative, elle forme un duo avec Ulrich Quinot.



« j’avais déjà un pied dans la politique aux côtés de Nadia Ramassamy. En 2007, j’avais vécu une très belle expérience à ses côtés. Cette fois, je mène campagne auprès d’Ulrich Quinot. il connaissait mes convictions, il m’a proposé de former un binôme », confie-t-elle.



Et en tant que candidate en première ligne ? « Je ne me voyais pas partir toute seule. Ulrich Quinot a bien plus

de charisme et de volonté politique que moi », reconnait Sabine Montrouge, « et puis il y a toujours une femme derrière un grand homme, je serais celle-là pour Ulrich Quinot. Il ne manque pas d’assurance pour devenir

député, faire progresser des actions dans notre ile. Il a sa place parmi les dirigeants politiques de l’ile et quand

bien même nous sommes sans étiquette, poursuit-elle, nous sommes très bien perçu sur le terrain ».



Sa priorité pour la députation ? Faire de toute La Réunion une zone d’enseignement prioritaire « pour lutter contre l’illettrisme, il faut des classes moins surchargées, je constate que bon nombre d’élèves scolarisés en lycée professionnel où j’enseigne n’ont pas acquis de bonnes bases en matière de lecture et d’écriture », confie-t-elle.



Parallèlement, face aux ténors politiques en place, « le renouvellement de la classe politique à La Réunion est nécessaire. Les électeurs sont conscients d’un changement. Ulrich Quinot et moi-même nous voulons représenter une alternative. Nous avons chacun un métier et nous sommes très impliqués dans le tissu associatif, notre candidature est légitime », conclut-elle.



Notaire et enseignante, main dans la main, ils sont tous deux sensibles aux différents questionnements de la

septième circonscription, les électeurs en seront-ils de même face à ce duo expérimenté ?