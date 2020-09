Culture Rencontre avec Odel, le rappeur bénédictin à suivre

Gilles Arginthe rappe depuis le lycée. Il prépare aujourd’hui son premier album “DAE”. A l’occasion de la sortie de son tout nouveau clip “LAMT”, il se livre. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 16:58 | Lu 164 fois





“Mon blaze Odel vient de la mythologie nordique en référence à Odin avec le royaume d’Asgard. J’ai commencé le rap à l’âge de 17 ans avec mon ami Soper. On a commencé avec les moyens du bord, on faisait principalement que des feats (combinaisons) sur des compositions (instrus) plutôt old school. On était plutôt underground donc pas nécessairement d’activités internet. C’était pour nous et les potes, ça nous suffisait ”.



Le rap a toujours été présent dans sa vie et c’est avec amour qu’il le pratiquait à Paris pendant ses études. Pas d’ambition réelle puisqu’il avait un diplôme à passer. Mais quelques semaines avant les examens, il tombe gravement malade et rentre à La Réunion. Sans diplôme et en mauvaise santé, il se remet en question.

Devenu Odel son nom de scène, cet homme de 32 ans, originaire de Saint-Benoît, se consacre complètement à sa passion depuis quelques années. Son style : le trap. Sa plus grande inspiration : les rappeurs Lunatic, Booba, IAM, Tandem, Dicidens.





