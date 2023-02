Rencontre avec Jacques Poussereau au Muséum d'Histoire naturelle

Le Muséum d’Histoire naturelle de La Réunion et La Société Réunionnaise des Amis du Muséum ont le plaisir d’accueillir Jacques Poussereau pour une rencontre et un échange autour de son travail d’étude et de description des coléoptères de La Réunion et des archipels de l’océan Indien.Le vendredi 3 mars à 18h00au Muséum d’Histoire naturelle de La Réunion.Gratuit. ❗ Places limitées. ❗Informations et réservations:ou au 0262 20 02 19