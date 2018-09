Rencontre avec Graziella Vergoz, suppléante de Jean Luc Poudroux

Graziella Vergoz est la suppléante de Jean Luc Poudroux. Originaire des Avirons, la jeune femme s’est vue proposer d’accompagner l’ancien maire de Saint-Leu lors de la nouvelle campagne électorale. D’emblée, elle annonce : « c’est une première pour moi ! Quand bien même j’avais quelques doutes sur la personnalité de certains élus, je n’ai pas hésité s’agissant de Jean Luc Poudroux, il a été président du Conseil général et s’est longtemps préoccupé de la cause des Réunionnais tout en étant discret et honnête ! »



Impliquée dans le tissu associatif sportif (ses deux enfants sont des footballeurs en herbe), Graziella Vergoz s’exerce aux rouages budgétaires au sein du Bureau du club de foot : « les enfants, les jeunes sont ma priorité. Je fais part de mes points de vue au candidat, il apprécie le lien que j’effectue entre la société civile et la politique », affirme-t-elle.



En matière d’actions à mettre en place, bon nombre de défis restent à relever pour la novice des affaires publiques de la circonscription : « lors de mes études de commerce en métropole, j’ai pu découvrir les difficultés auxquelles sont confrontés tous les jeunes réunionnais ayant fait le choix de partir de La Réunion : le déplacement, le logement. La création d’un parc de logements pour les étudiants ultramarins en métropole serait nécessaire pour faciliter l’insertion de nos jeunes.»



Ne souhaitait-elle pas être candidate à part entière ? « je ne suis pas prête pour un tel exercice, il me manque de l’expérience et en cela, être aux côtés de Jean Luc Poudroux me permet de découvrir toutes les particularités de la fonction d’un élu, à commencer par l’honnêteté et les valeurs à véhiculer auprès de la population et non l’indécence d’un certain candidat de la circonscription ».



En attendant, de réunions en conférences, d’interviews en rencontres, Graziella Vergoz est certaine du choix effectué : « notre binôme est là pour travailler », et… gagner ?