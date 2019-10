Rencontre avec Erika Aft, une musicienne et chanteuse talentueuse

Cette jeune artiste de 25 ans, originaire de Saint-Benoît, a découvert la musique aux côtés de

Stéphanie Thazar.

Elle l’assistait en tant que musicienne dans tous ses déplacements.

”

Erika est fascinée depuis son jeune âge par les instruments de musique et elle apprend toute seule à jouer du piano et de la guitare. Avec entrain, elle se fait remarquer auprès de plusieurs groupes de musiques variées qu’elle intègre avec enthousiasme, dont l’Orchestre

et celui de

.

Au fil des années, elle fait la connaissance de nombreux artistes et tourne même dans des clips : Stéphanie Thazar, Yaëlle Trulès, Lucyana, etc... Elle aime la musique et la partage fréquemment sur les réseaux sociaux.

Erika est une touche à tout : elle gratte, elle pianote, elle tape et elle chante. Le pas s’est fait tout naturellement pour elle, encouragée par les diverses rencontres musicales sur sa route. Elle poursuit son petit bout de chemin et sort son premier titre

en 2017 qui apparaît sur la compilation “Kafrine 974” de David Louisin.

Lire la suite