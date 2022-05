Rencontre autour de l’éducation : Cyrille Melchior a reçu Raoul Lucas pour échanger sur l’éducation des jeunes réunionnais

Universitaire de renom, Raoul Lucas retrace dans son ouvrage « Histoire de l’école et de la formation à La Réunion » les temps forts qui ont façonné l’éducation à La Réunion. Cyrille Melchior a tenu à rencontrer l’historien expert pour « échanger et partager les visions d’une éducation réunionnaise en pleine mutation. C’est important pour soutenir la réussite de la jeunesse. »



Le Département favorise l’épanouissement, l’enrichissement et l’ouverture des jeunes vers l’extérieur. Renforcer la confiance des élèves, créer des espaces de dialogue et d’échanges au sein des collèges pour construire les citoyens de demain sont les objectifs visés par la politique départementale.



Au travers d’actions de proximité comme les challenges et autres concours organisés dans les collèges, le Département s’investit dans la réussite éducative des jeunes en partenariat avec le rectorat et les établissements des différents bassins académiques.



L’éducation est au cœur de l’action publique départementale. « Nous devons accompagner les jeunes réunionnais à chaque étape de leur vie scolaire et universitaire. Nous devons lutter contre le décrochage scolaire et les freins à la poursuite des études avec une politique volontariste en matière d’éducation et d’insertion » a conclu le Président du Département