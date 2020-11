Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Rencontre annuelle avec les Proviseurs de lycées Le Président de la Région Didier ROBERT présente le Plan lycées et les mesures renforcées pour la sécurité sanitaire et la continuité pédagogique

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Président de la Région Didier ROBERT a tenu à réunir ce mercredi 4 novembre au MOCA, les chefs d’établissement des 50 lycées de La Réunion, en présence de la rectrice de La Réunion Chantal MANES-BONNISSEAU.



Une réunion annuelle tenue dans des conditions particulières pour respecter les règles sanitaires préconisées et un ordre du jour marqué par le contexte de crise qui impacte les lycées.



Parmi les points abordés lors de cette réunion : le Plan lycée adapté à la situation et les mesures renforcées pour permettre l’accueil des lycéens et des personnels pédagogiques dans les meilleures conditions possibles, les chantiers de rénovation et d’amélioration d’accès au numérique, le POP ou encore l’aide spéciale Covid-19.



« J’ai, cette année, encore plus besoin de vous entendre pour faire en sorte de trouver les meilleures solutions possible dans ce contexte sanitaire exceptionnel. Je veux saluer une nouvelle fois l’intelligence collective et la bonne relation entre les services de la Région et vous-même en matière de politique éducative. Je salue à travers vous l’ensemble des professeurs et des équipes pédagogiques ».

Didier ROBERT, Président de la Région Réunion



« Je suis très heureuse de participer à cette réunion entre la Région et les proviseurs. C’est un moment privilégié. Je mesure aujourd’hui tous les défis que nous avons à relever et nous sommes à vos côtés. À l’Éducation Nationale nous ne sommes pas seuls. La collectivité régionale nous soutient énormément. Je salue la qualité des partenariats que nous développons et je salue sa participation dans la gestion de cette crise covid ».

Chantal MANES -BONNISSEAU, Rectrice de La Réunion



Pour répondre à l’évolution de la situation et faire face à une propagation accélérée de la covid-19 sur le territoire, le Président a proposé et fait voter une série de mesures pour accompagner les établissements scolaires du second degré et les familles. Objectifs : garantir la sécurité des élèves et du personnel, et participer à assurer la continuité pédagogique de tous les élèves.



- Des masques de protection renforcée (type FFP2) ont été livrés par la Région à destination des personnels vulnérables. 100 000 masques sont également mis à disposition des élèves. Des masques en tissu seront, dans un second temps, disponibles pour lycéens. Du gel hydroalcoolique est également fourni par la Région.



- Des solutions ont été mises en place dès la rentrée scolaire afin de permettre l’accueil des demipensionnaires dans le respect des normes sanitaires lors de la pause méridienne : nombre de places assises réduit de moitié dans les restaurants scolaires pour diminuer le temps de passage au self et fluidifier les rotations, proposition unique pour le plat chaud et ses accompagnement, repas froid servi en alternance du repas chaud, pour une fraction de l’effectif défini par l’établissement...



Pour continuer à soutenir les familles réunionnaises et la réussite éducative des jeunes, la collectivité a voté l’élargissement de façon exceptionnelle de l’aide aux manuels scolaires en la remplaçant par une « aide spéciale Covid » pour l’année scolaire 2020-2021, (120€ pour les élèves scolarisés de la seconde à la terminale dans un établissement public ou privé de La Réunion, sans condition de ressources). Cette aide spéciale Covid peut être utilisée, de manière plus élargie, pour l’achat des manuels scolaires mais aussi pour les matériels liés aux filières d’études professionnelles (mallette de cuisine, uniforme, équipement de sport…). Plus de 40 000 jeunes sont concernés par ce dispositif exceptionnel pour répondre à une situation exceptionnelle.



La Région a reconduit le dispositif Plan Ordinateur Portable, qui en période de confinement s’est révélé être un outil efficace pour assurer la continuité pédagogique. Pour 2020 cela représente 5,8 millions d’euros (volet ordinateur et volet connexion internet). Le POP créée les conditions d’une véritable égalité des chances d’accès au numérique pour tous les jeunes Réunionnais. Les 30 animateurs POP qui assurent la mise en œuvre du dispositif dans les établissements sont également mobilisés pour la maintenance des ordinateurs POP ainsi que pour la distribution des bon POP de manière à ce que les familles des lycéens puissent avoir un ordinateur dans le cadre de la continuité pédagogique.



La collectivité régionale, en accord avec l’Académie, a également décidé de prendre en charge progressivement la mission de maintenance informatique dans les Établissements Publics Locaux d’Enseignement. Durant la période de confinement, les 4 référents informatiques et 63 assistants de maintenance informatique en poste dans les lycées, ont été particulièrement mobilisés pour des interventions telles que la configuration des ordinateurs portables de l’établissement pour le prêt au personnel administratif, la configuration de la téléphonie IP pour transférer les appels du lycée vers les téléphones portables des personnels administratifs, le recours à la visioconférence avec le personnel administratif…



Le Président de la Région a conclu en présentant le volet du Plan de Relance Régional qui concernera spécifiquement l’éducation. Parmi les points à noter : les travaux programmés pour permettre l’accès au numérique pour tous. Un programme en cohérence avec le déploiement du POP et la mise en place du Plan numérisation.





