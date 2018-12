La grande Une Rémunération aux Musées régionaux: Didier Robert s'explique





Charlotte Molina sur place Le président de Région intervient ce vendredi sur l'affaire révélée par Le Quotidien ce 7 décembre. Procès verbaux en guise de preuves, le journal révélait que Didier Robert avait "perçu la somme de 111 870,96 € au titre des salaires non versés depuis mars 2016 en sa qualité de PDG des Musées régionaux."Au cours de son intervention, Didier Robert a affirmé qu'il n'avait à aucun moment perçu les sommes mentionnées dans Le Quotidien. "Je voudrais vous remettre l’attestation du cabinet d’expertise comptable et vous verrez qu’il est fait mention, qu’à ce jour, aucune sortie de trésorerie de 111.000 euros de la SPL n’a été effectuée", explique-t-il, en opposition au titre affirmatif du Quotidien.Sur la forme, le président de Région dit vouloir embrayer sur une plainte contre le directeur de publication du Quotidien et contre l'auteur de cet article.En complément des révélations faites par le président Emmanuel Macron en novembre dernier , le président de Région a confirmé qu'il avait "été personnellement l’objet de menaces, relayées sur les réseaux sociaux. Mes parents également ont fait l’objet de menaces de mort. Mes enfants aussi", a-t-il évoqué. Un incendie a également visé son domicile. "Les pompiers sont intervenus et ils ont dû être protégés par les forces de l’ordre. La question que je pose aujourd’hui : c’est finalement de savoir quelle est la réelle motivation de ceux qui poussent à la haine. Quel est l’objectif final ? Est-ce que c’est d’amener quelqu’un à passer à l’acte contre le président de Région et les membres de ma famille ? Jusqu’où certains d’entre vous sont prêts à aller ? C’est la raison pour laquelle je dépose plainte contre Le Quotidien, et je dépose plainte pour incitation à la haine et au meurtre."La conférence de presse se poursuit.

